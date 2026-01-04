Медведев назвал ядерное оружие лучшей гарантией безопасности государства

Дипломатия и деньги такого эффекта не дают, подчеркнул зампред Совбеза РФ

Пуск МБР "Булава" © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Деньги и дипломатия не дают такого эффекта с точки зрения безопасности государства, как ядерное оружие - оно на сегодняшний день является лучшей гарантией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

"Так или иначе, в наше время обладать ядерным оружием - лучшая гарантия безопасности государства. Дипломатия и деньги такого эффекта не дают. Скажем прямо: если у той или иной страны нет такого оружия, она будет усиленно вести разработки в ядерной сфере. Или может создать военные альянсы с надежными союзниками. Так же, как это в свое время сделали Россия и Белоруссия", - отметил он.