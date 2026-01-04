Медведев: большой вопрос, смогут ли США управлять Венесуэлой дистанционно

Команда Дональда Трампа жестка и цинична в продвижении интересов своей страны, подчеркнул зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "большим вопросом", смогут ли США "удаленно" управлять Венесуэлой.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя временное управление Венесуэлой после захвата Николаса Мадуро.

"Команда Трампа жестка и цинична в продвижении интересов своей страны. Похищение Мадуро не имело никакого отношения к наркотикам - только к нефти, и они открыто это признают. Право сильнейшего, безусловно, сильнее обычного правосудия, но смогут ли они управлять Венесуэлой дистанционно - это большой вопрос", - написал Медведев в X на английском языке.