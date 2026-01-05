ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаУдары США по Венесуэле

Клишас с иронией прокомментировал заявления Трампа по ситуации в Венесуэле

Председатель комитета СФ по госстроительству задался вопросом, готовы ли европейские страны ввести эмбарго или ценовой потолок на венесуэльскую нефть американского происхождения
Редакция сайта ТАСС
07:08

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас с иронией прокомментировал в Telegram-канале заявления президента США Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле.

Читайте также

Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

Он иронично задался вопросом, готовы ли европейские страны ввести эмбарго или ценовой потолок на венесуэльскую нефть американского происхождения, подчеркнув противоречивость подобных подходов.

"Хозяин сказал - сначала займемся нефтью, а потом уже подумаем о демократии. Возникает вопрос, на венесуэльскую нефть американского разлива европейцы введут полное эмбарго или ценовой потолок?" - написал Клишас.

Он также обратил внимание на позицию президента США, который, по его словам, фактически поставил экономические интересы выше обсуждений вопросов демократии в Венесуэле. Клишас отметил, что сначала речь идет о доступе к венесуэльской нефти. 

СШАВенесуэлаРоссияКлишас, Андрей АлександровичТрамп, Дональд