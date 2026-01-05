Клишас с иронией прокомментировал заявления Трампа по ситуации в Венесуэле

Председатель комитета СФ по госстроительству задался вопросом, готовы ли европейские страны ввести эмбарго или ценовой потолок на венесуэльскую нефть американского происхождения

Редакция сайта ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас с иронией прокомментировал в Telegram-канале заявления президента США Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

Он иронично задался вопросом, готовы ли европейские страны ввести эмбарго или ценовой потолок на венесуэльскую нефть американского происхождения, подчеркнув противоречивость подобных подходов.

"Хозяин сказал - сначала займемся нефтью, а потом уже подумаем о демократии. Возникает вопрос, на венесуэльскую нефть американского разлива европейцы введут полное эмбарго или ценовой потолок?" - написал Клишас.

Он также обратил внимание на позицию президента США, который, по его словам, фактически поставил экономические интересы выше обсуждений вопросов демократии в Венесуэле. Клишас отметил, что сначала речь идет о доступе к венесуэльской нефти.