Клишас с иронией прокомментировал заявления Трампа по ситуации в Венесуэле
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас с иронией прокомментировал в Telegram-канале заявления президента США Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле.
Он иронично задался вопросом, готовы ли европейские страны ввести эмбарго или ценовой потолок на венесуэльскую нефть американского происхождения, подчеркнув противоречивость подобных подходов.
"Хозяин сказал - сначала займемся нефтью, а потом уже подумаем о демократии. Возникает вопрос, на венесуэльскую нефть американского разлива европейцы введут полное эмбарго или ценовой потолок?" - написал Клишас.
Он также обратил внимание на позицию президента США, который, по его словам, фактически поставил экономические интересы выше обсуждений вопросов демократии в Венесуэле. Клишас отметил, что сначала речь идет о доступе к венесуэльской нефти.