Посольство РФ в Каракасе призвало россиян воздержаться от поездок в Венесуэлу

Предупреждение сделали в связи с вооруженной агрессией США против Боливарианской Республики

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Посольство России в Каракасе призвало граждан РФ воздержаться от поездок в Венесуэлу в связи с вооруженной агрессией США против Боливарианской Республики. Об этом говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России со ссылкой на предупреждение посольства РФ в Каракасе.

"В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак гражданам России настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости", - говорится в сообщении.