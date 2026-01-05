Политолог Перунов: США при Трампе продолжат угрожать странам Латинской Америки

По оценке латиноамериканиста, президент США не считает атаку на Венесуэлу "каким-то вопиющим вторжением и нарушением международного права"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп после атаки на Венесуэлу продолжит курс на радикализацию политики США в Латинской Америке. Такое мнение высказал ТАСС латиноамериканист, и.о. директора Центра научной дипломатии и молодежи в науке Института международных исследований МГИМО МИД России Валерий Перунов.

"[Атака на Венесуэлу] удивительна именно в современных хронологических рамках. В действительности подобных примеров можно привести много. Не зря Трампа иногда сравнивали с [26-м президентом США] Теодором Рузвельтом, имея в виду его политику "большой дубинки". Стоял вопрос, насколько далеко Трамп способен зайти в своих угрозах. Вспомним его предостережения в адрес Мексики, Кубы и Колумбии - США недвусмысленно посылают сигнал, что этим странам стоит готовиться к дальнейшей радикализации политики Вашингтона в регионе", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, Трамп не считает атаку на Венесуэлу "каким-то вопиющим вторжением и нарушением международного права", так как рассматривает Латинскую Америку как "вотчину" США.

В качестве возможных мер со стороны стран Латинской Америки в ответ на военную операцию США в Венесуэле Перунов выделил три пути: "боливарианскую солидарность, опору на внешние силы и военно-политическую автономию". "Латиноамериканские страны должны выступать единым фронтом, отстаивать свойственные им правовые принципы в международном общении, развивать региональную экономическую самодостаточность. Но этот проект никогда не удавалось реализовать. Сегодня ряд латиноамериканских государств (к примеру, Аргентина, Сальвадор) поддерживают любые действия США, ряд стран выступают против, но после переговоров ad hoc могут изменить свою позицию на нейтральную. Соединенные Штаты заинтересованы в разобщении региона, в его рыхлости, чтобы вести переговоры не по линии США - солидарные латиноамериканские государства, а по линиям США - Венесуэла, США - Бразилия", - считает политолог.

Эксперт отметил, что опора на внешние силы, как это было в случае поддержки СССР Кубы, сопряжена с высокими рисками и в нынешних условиях маловероятна, поскольку реальные действия против интересов США рассматривались бы как прямая угроза их безопасности. Что касается военно-политической автономии, то, по его мнению, подобные Венесуэле прецеденты могут подтолкнуть такие страны, как Бразилия, к перевооружению, но этот путь противоречит мирной традиции региона и тоже будет рассматриваться США как угроза нацбезопасности.

По мнению Перунова, в Латинской Америке "продолжится рост панамериканского доминирования при главенствующей роли США". "Венесуэла - пока лишь первый такой пример, во многом показательный, в первую очередь, для латиноамериканских правительств", - заключил собеседник агентства.