Небензя: Вашингтон придает новый импульс неоколониализму

Постоянный представитель РФ при ООН также отметил, что США заинтересованы в неограниченном контроле над природными богатствами Венесуэлы

ООН, 5 января. /ТАСС/. США придают новый импульс своей политике неоколониализма и империализма в Латинской Америке. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Особенно поражает невиданная циничность, с которой Вашингтон даже не старался закамуфлировать истинные цели своей преступной операции - установление неограниченного контроля над природными богатствами Венесуэлы и утверждение своих гегемонистских амбиций в Латинской Америке", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

"Таким образом Вашингтон придает новый импульс неоколониализму и империализму, неоднократно решительно отвергнутым народами этого региона и глобального юга в целом", - резюмировал постпред РФ.