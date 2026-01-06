Косачев ждет реакцию Европы на заявление США об "их" Западном полушарии

Вице-спикер Совфеда отметил, что любопытно будет последить за комментариями министерств иностранных дел Великобритании, Испании, Португалии, Франции, Германии и Италии

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил интерес к реакции европейских стран на заявление Государственного департамента США о том, что Западное полушарие Земли является зоной влияния Вашингтона.

"Госдеп США на официальном сайте официально объявил западное полушарие "нашим", то есть исключительно американским" - написал он в своем Telegram-канале.

Косачев поинтересовался, как на это отреагируют бывшие колониальные державы Европы, которые доминируют в большинстве стран Западного полушария. При этом он отметил явное противоречие всем мыслимым и немыслимым нормам и правилам.

Сенатор подчеркнул, что из-за исторических и языковых факторов эти страны поддерживают с государствами Западного полушария свои, "не менее особые связи". Косачев также заметил, что будет интересно понаблюдать за реакциями министерств иностранных дел Великобритании, Испании, Португалии, Франции, Германии и Италии, по крайней мере.