Карасин: параноидальная ставка на Зеленского в ЕС может отойти на второй план

Вашингтон инициативно изменил политический климат и настроения не только в западном полушарии, но и в Европе, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Редакция сайта ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Параноидальная военно-политическая ставка "коалиции желающих" на Владимира Зеленского может отойти на второй план на фоне разногласий, связанных с действиями США в отношении Венесуэлы, а также замаха Вашингтона на Гренландию. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Подозрительно замолчали словоохотливые обычно активисты "коалиции лающих". Среди них пролегла трещина в отношении логики дальнейших собственных действий. Особенно после замаха по Гренландии. Складывается впечатление, что параноидальная военно-политическая ставка на Зеленского может быстро отойти на второй план. Вашингтон инициативно изменил политический климат и настроения не только в западном полушарии, но и в Европе. Первые эмоциональные заявления уже прозвучали, но это лишь начало. В Лондоне, Берлине и Брюсселе задумались. Что ж, это иногда не вредно!" - написал сенатор в своем Telegram-канале.