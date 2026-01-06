МИД РФ приветствует усилия Венесуэлы по защите суверенитета

Россия выступает за деэскалацию ситуации вокруг Венесуэлы и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога с уважением норм права

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес © Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россия солидарна с народом и правительством Венесуэлы и желает успехов уполномоченному президенту Делси Родригес в решении имеющихся задач. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В российском дипведомстве обратили внимание, что 5 января исполнительный вице-президент Делси Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного президента на основании решения конституционной палаты Верховного суда страны. "Данный шаг демонстрирует решимость боливарианского правительства обеспечить единство и сохранить выстроенную в соответствии с национальным законодательством вертикаль власти, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне. Приветствуем предпринимаемые официальными властями этой страны усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов", - говорится в заявлении.

"Подтверждаем неизменную солидарность России с венесуэльским народом и правительством. Желаем успехов уполномоченному президенту Родригес в решении стоящих перед боливарианской республикой задач", - подчеркнули в МИД.

Также в российском дипведомстве выразили готовность к продолжению необходимой поддержки дружественной Венесуэлы.

"Твердо стоим на том, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне. Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН. Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано", - подчеркнули в МИД.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.