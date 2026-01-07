Мирошник: в планах "коалиции желающих" нет и намека на прекращение конфликта

Посол по особым поручениям МИД РФ назвал объединение западных стран "коалицией жаждущих войны и кровопролития"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер © Tom Nicholson/ Getty Images

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. "Коалиция желающих" намерена взять на содержание украинский режим до полного исчерпания его человеческого ресурса, но ее планы не содержат и намека на прекращение конфликта, правильнее было бы назвать ее "коалицией жаждущих войны и кровопролития". Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Не нужно лукавства. Вчера в Париже собиралась "коалиция жаждущих войны и кровопролития". Озвучиваемые ими планы не содержат даже намека на прекращение конфликта. Основная идея "коалиции" - взять на содержание киевский режим в качестве "государства-наемника", пока не исчерпается его основной ресурс в виде "пушечного мяса". Киев не в состоянии самостоятельно ни содержать 800-тысячные военные формирования, ни обеспечивать их вооружением. Ставя свою подпись под "декларацией о намерениях", Владимир Зеленский демонстрирует готовность отправить на утилизацию и страну, и ее население за чужие интересы, повысив за их счет свое собственное благосостояние", - сказал дипломат.

6 января по итогам совещания "коалиции желающих" президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент на Украине после завершения конфликта. Макрон заявил также, что "коалиция желающих" исходит из того, что численность Вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. военных.