Эксперт Сорокин: в Молдавии растет кризис доверия к политической элите

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества отметил, что в обществе заявления Майи Санду о якобы попытках госпереворота со стороны РФ восприняли как безосновательные

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Молдавии стоит обратить внимание на внутреннюю политику, вместо раздувания мифа об угрозе со стороны РФ. Это ведет лишь к росту кризиса доверия, такое мнение ТАСС высказал руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

Он напомнил, что президент Молдавии Майя Санду в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразила серьезную озабоченность по поводу якобы попыток госпереворота со стороны РФ. В ответ на это заявление Макрон выразил готовность Франции и ЕС оказать поддержку правительству Санду.

"Данное заявление вызвало бурную реакцию в обществе, поскольку оно было воспринято как безосновательное обвинение в адрес РФ. Многие граждане и политические аналитики выразили недоумение и сомнение в достоверности представленных обвинений, - отметил Сорокин. - Вместо того, чтобы акцентировать внимание на мифических внешних угрозах, представляется более целесообразным сосредоточиться на анализе внутренней политической ситуации в Молдавии и ее социально-экономических последствиях".

Он указал, что обеспокоенность вызывает рост уровня бедности среди населения Молдавии, а также недовольство политикой действующего правительства и правящей Партии действия и солидарности. "Эти факторы способствуют увеличению числа эмигрантов, что свидетельствует о серьезном кризисе доверия к текущей политической элите. Несмотря на это, официальные лица продолжают акцентировать внимание на угрозе со стороны России, что позволяет им получать значительную поддержку от ЕС и других международных организаций", - добавил эксперт.

Однако с течением времени все больше граждан Молдавии, по его мнению, начинают осознавать, "что истинная проблема лежит внутри страны, а не за ее пределами".

Как ранее заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, ЕС выделяет средства правительству Молдавии, чтобы удержать у власти Санду и ее правящую партию, которые проводят антироссийскую политику. Он подчеркивал, что в отношениях с Молдавией ЕС исходит не из интересов страны, "а прежде всего из собственных интересов, в первую очередь геополитического характера".