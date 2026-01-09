Посольство России: Италия продолжает погружаться в мутные воды русофобии

Таким образом диппредставительство прокомментировало отмену выступления артистов Светланы Захаровой и Вадима Репина во флорентийском музыкальном театре

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Италия и Флоренция продолжают погружение в мутные воды русофобии. Об этом заявило посольство РФ после отмены выступления Светланы Захаровой и Вадима Репина во флорентийском музыкальном театре Teatro del Maggio Musicale.

"Узнали о решении администрации музыкального театра Флоренции Teatro del Maggio Musicale о "временном переносе", а по сути, об отмене выступлений выдающихся мастеров мировой сцены балерины Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина, изначально планировавшихся в рамках сезона на 20 и 21 января 2026 г. Особенно впечатляет, что это решение принято в ответ на обращение посольства Украины в Риме (!)", - говорится в заявлении диппредставительства, размещенном на его официальных страницах в соцсетях.

Такое решение является, по мнению дипломатов, очередным свидетельством ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Владимира Зеленского, который через своих "представителей" на Апеннинах последовательно "украинизирует" Италию по шаблонам Петлюры, Шухевича и Бандеры".

"Можно лишь "поздравить" Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным "достижением", а точнее - дальнейшим погружением в мутные воды русофобии", - заключило посольство.

Только в последний год в Италии вследствие политического давления отменяли выступления дирижера Валерия Гергиева и оперного певца Ильдара Абдразакова.