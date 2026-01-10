Эксперт Сажин допустил, что США и Израиль могут ударить по Ирану

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН при этом отметил, что возможность наземной операции со стороны Вашингтона исключена

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Израиль могут нанести удары по центрам принятия решений в Иране в связи с ситуацией вокруг протестов в стране, однако вряд ли пойдут на осуществление военной операции. Такое мнение ТАСС выразил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил силовыми мерами властям Ирана, если в этой стране будут вести огонь по участникам беспорядков. "Важный момент, которого не было раньше - это заявления президента США. Я не думаю, что ВС США начнут какую-то акцию против Ирана. Но я не исключаю, что они могут нанести удар: в зависимости от настроения президента США [Дональда Трампа] может быть нанесен удар исключительно ракетами и военно-воздушными силами по штабам принятия решений. Имею в виду по Корпусу стражей исламской революции (КСИР), по Басиджу (военизированное ополчение в составе КСИР - прим. ТАСС). По армии не думаю, что будут наносить", - сказал Сажин.

При этом, по словам аналитика, возможность какой-то наземной операции со стороны США исключена. "Такого быть не может, как и десантной операции наподобие венесуэльской. Но удар нанести могут. Вместе или по отдельности с Израилем. И это бы содействовало интенсификации этого протестного движения", - указал он.