Эксперт Сажин: единого организационного центра у протестующих в Иране нет

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Протестное движение в Иране не имеет единого организационного центра. Такое мнение ТАСС выразил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

По словам аналитика, власти Ирана обладают мощными ресурсами для подавления протестов в стране. "В данной ситуации я бы выделил одну структуру очень важную - "Басидж" (военизированное ополчение в составе КСИР - прим. ТАСС). Это структура, которая подчиняется КСИР, но она тонко и умно создана. Это люди, которые практически добровольно пошли в эти отряды, их число варьируется в зависимости от данных, но, по официальной иранской статистике, их несколько миллионов. В любом случае это большое число очень преданных, идеологизированных и недостаточно образованных людей, которые вооружены, сплочены, организованы и которые тонко и четко направляются КСИР. В отличие от демонстрантов, которые не имеют центра организации всех протестных выступлений, потому что все это в основном спонтанно", - сказал он.

При этом Сажин подчеркнул, что делать какие-то прогнозы о дальнейшей судьбе протестных движений преждевременно. Он напомнил, что последние протестные выступления в Иране в 2022-2023 годах продолжались несколько месяцев и в итоге были подавлены. "А сейчас прошло всего две недели с их начала, так что еще рано говорить, хотя накал и интенсивность противостояния превосходит то, что было в 2022-2023 годах", - отметил он.

Аналитик также пояснил, что нынешние протесты отличаются от предыдущих тем, что они начались с базари - малого и среднего бизнеса в Иране, сосредоточенные на базарах, которые играют огромную экономическую роль в Иране. По его словам, такого не было в предыдущие демонстрации. "Единственное, с чем можно сравнить - это 1978-1979 годы, то есть время исламской революции в Иране. И тогда базари сыграло большую роль в ее победе. А сейчас эти базари выступили против исламского режима, это очень важный момент", - добавил он.