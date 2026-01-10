Посол РФ: Каракас заявляет о неизменности внешнеполитического курса

Венесуэльцы в контактах с Москвой подтвердили приверженность следованию положениям договора о стратегическом партнерстве между РФ и Венесуэлой, подчеркнул Сергей Мелик-Багдасаров

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Официальный Каракас не намерен менять внешнеполитический курс республики и сохраняет свою приверженность договору о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой, который вступил в силу в минувшем году. На это обратил внимание посол РФ в стране Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Вчера я имел достаточно продолжительную беседу с министром иностранных дел [Венесуэлы] Иваном Хилем и прямо задал вопрос ему, что поменяется и что не поменяется. Он сказал, что во внешнеполитическом плане никаких изменений не будет, - подчеркнул дипломат. - В минувшем году вступил в силу договор о стратегическом партнерстве между нашими странами, и венесуэльцы в контактах с нами подтвердили приверженность следованию положениям этого документа и, вообще, духу и принципам нашего партнерства".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.