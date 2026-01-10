Посол РФ: у станций ПВО в Венесуэле были проблемы со связью во время атаки США

Станции дальнего обнаружения были, по сути, отрезаны от центров принятия решения, уточнил Сергей Мелик-Багдасаров

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Станции дальнего обнаружения ПВО в Венесуэле во время атаки США испытывали проблемы со связью и оказались, "по сути, отрезанными от центров принятия решений". Об этом заявил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Что касается российского ПВО, для того, чтобы им грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы. То есть станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения", - сказал посол.

"И, по большому счету, действительно много было личного состава в отпусках, поэтому все это не сработало, - продолжил Мелик-Багдасаров. - Плюс, конечно, не исключена версия конспирации, различные сценарии, когда не были своевременно отданы приказы. Этого исключать, конечно, нельзя".

Посол подчеркнул, что Венесуэла не сдалась американцам, просто она реалистично оценивает свои возможности. По его словам, опыт операции США показал, что вооруженные силы республики оказались не готовы к отражению такой агрессии. "И, по сути, они за эти дни какие-то выводы сделали. Ничего другого, кроме дипломатии, не остается", - добавил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.