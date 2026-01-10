Посол РФ: во время захвата Мадуро рядом с ним никого не оказалось

В непосредственной близости никого не было, рассказал Сергей Мелик-Багдасаров

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены произошел в условиях, когда рядом с венесуэльским лидером никого физически не оказалось, отметил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Могу вам сказать прямо, ситуация такова, что на момент захвата [венесуэльского президента Николаса Мадуро] рядом с ним не было никого, по сути, - обратил внимание российский дипломат. - То есть рядом - это в непосредственной близости".

Посол РФ в Каракасе подчеркнул, что были люди, которые находились возле здания и контролировали соседние здания. "Но настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится, - объяснил он. - То есть это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала".

Американский президент Дональд Трамп 3 января подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле, а лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.