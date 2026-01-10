Посол РФ: жена Мадуро сама решила следовать за ним во время захвата военными США

Сергей Мелик-Багдасаров назвал поступок Силии Флорес подвигом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (справа) и Силия Флорес © Jesus Vargas/ Getty Images

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Жена венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силия Флорес сама приняла решение следовать за ним, когда его захватили американские военные. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг", - сказал он.