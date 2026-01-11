Захарова назвала "влажными фантазиями" слова Хили о "похищении" Путина
Редакция сайта ТАСС
11:03
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "влажными фантазиями" слова главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о "похищении" президента России Владимира Путина.
Ранее Хили во время визита в Киев заявил СМИ, что по аналогии с похищением США президента Венесуэлы Николаса Мадуро он выбрал бы Путина, чтобы "привлечь российского президента к ответственности".
"Влажные фантазии британских извращенцев", - сказала дипломат журналистам.