Захарова назвала "влажными фантазиями" слова Хили о "похищении" Путина

Глава Министерства обороны Великобритании таким способом хочет "привлечь российского президента к ответственности"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "влажными фантазиями" слова главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о "похищении" президента России Владимира Путина.

Ранее Хили во время визита в Киев заявил СМИ, что по аналогии с похищением США президента Венесуэлы Николаса Мадуро он выбрал бы Путина, чтобы "привлечь российского президента к ответственности".

"Влажные фантазии британских извращенцев", - сказала дипломат журналистам.