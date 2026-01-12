Посольство РФ подтвердило вызов российского посла в МИД Армении

Обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний, прозвучавших в эфире передачи "Соловьев Live", передадут в МИД России

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин © Валентин Егоршин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 12 января. /ТАСС/. В посольстве России в Армении подтвердили вызов российского посла Сергей Копыркина в армянское внешнеполитическое ведомство и отметили, что доведут обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний, прозвучавших в эфире передачи "Соловьев Live", до МИД РФ.

В российском дипломатическом представительстве в Ереване сообщили ТАСС, что действительно посол России был вызван в МИД Армении, где ему была вручена нота протеста в связи с высказываниями российского ведущего Владимира Соловьева.

"Да, действительно, подтверждаем. Посол был вызван в МИД Армении. Ему была вручена нота протеста. Обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России", - сообщили агентству в посольстве РФ в Армении.

Ранее в МИД Армении заявили, что Копыркин был вызван в Министерство иностранных дел Армении в связи с заявлениями, "сделанными в эфире программы государственного медиахолдинга". На встрече, было подчеркнуто, что эти высказывания "грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией".