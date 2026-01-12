Адвокаты Мадуро заявили, что он содержится в нормальных условиях

Президент Венесуэлы сохраняет твердое намерение "стоять до конца", передал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © REUTERS/ Adam Gray

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в тюрьме в нормальных условиях и не жалуется, он сохраняет твердое намерение "стоять до конца". Об этом со ссылкой на адвокатов лидера боливарианской республики заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире Первого канала.

"Что касается тюрьмы, по имеющимся у нас сведениям, адвокаты президента Мадуро сообщают о том, что он содержится в нормальных условиях и не жалуется на условия содержания, - отметил дипломат. - Он подтверждает, что намерен твердо стоять до конца и объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла".

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. 6 января исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. Трамп в свою очередь заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США. Он также выражал уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний.