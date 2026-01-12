Медведев посоветовал Трампу "брать" Гренландию, пока она не присоединилась к РФ

По мнению зампреда Совбеза России, в случае захвата острова, у американского лидера появилась бы новая должность - исполняющий обязанности президента Гренландии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен поторопиться с захватом Гренландии, пока она не решила организовать референдум о присоединении к России. Такой ироничный совет американскому лидеру дал в своем канале в Max зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый - уже 90-й - субъект Федерации", - написал Медведев.

По его мнению, в случае захвата Гренландии, у Трампа появилась бы новая должность - acting president of Greenland - исполняющий обязанности президента Гренландии, - по аналогии с тем, как американский лидер недавно назвал себя в соцсети Truth Social "и. о. президента Венесуэлы".

Припоминая недавнюю операцию в Венесуэле и похищение ее президента Николаса Мадуро, которые Вашингтон обосновал засильем криминала и наркокартелей в республике, Медведев иронично назвал Гренландию "обителью инфернальной нечисти", а ее столицу, 19,7-тысячный Нуук - "мегаполисом" и "осиным гнездом наркомафии в рассаднике апокалиптического зла".

"В результате уникальной войсковой операции можно было бы взять в плен и предать суду всех европейских негодяев, которые хотели уничтожить США и защищали утонувшую в разврате обитель инфернальной нечисти - так называемую Гренландию. Разнообразных мерзопакостных макронов, стармеров, мерцев, стуббов и прочих американофобов, желающих позора великому творению отцов-основателей", - заключил Медведев.