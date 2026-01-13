В ЕР заявили о продолжении сотрудничества с правящей партией Венесуэлы

Между партиями сохраняются рабочие контакты и продолжается обмен информацией, добавил член высшего совета "Единой России" Андрей Климов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бессрочное соглашение о сотрудничестве "Единой России" с Единой социалистической партией Венесуэлы (ЕСПВ), которая остается правящей в стране, продолжает действовать, сигналов о его приостановке не поступало. Как сообщил ТАСС член высшего совета ЕР Андрей Климов, между партиями сохраняются рабочие контакты и продолжается обмен информацией для решения текущих вопросов.

Правящая в Венесуэле партия имеет соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией". Как отметил в беседе с ТАСС Климов, подписанное соглашение носит бессрочный характер. Кроме того, представители ЕСПВ являются полноправными членами международного постоянного комитета движения "За свободу наций!", которое выступает против современных практик неоколониализма.

"[Соглашение о сотрудничестве] автоматически продлевается, если ни одна из сторон не заявляет о намерении его приостановить или прекратить. Ничего подобного - [заявлений или сигналов о намерении остановить или приостановить действие соглашения] - не происходит. У нас сохраняются рабочие контакты, необходимые для решения срочных вопросов, мы до самого последнего момента обмениваемся информацией", - отметил Климов.

Он рассказал, что у партий есть возможность проводить консультации в формате ВКС, а также ЕР сохраняет прямую связь с посольством Венесуэлы в Москве. Российский политик подчеркнул, что текущая ситуация в Венесуэле влияет на повестку и актуализацию отдельных тем, однако венесуэльские партнеры последовательно выступают за максимальную международную солидарность и поддержку своей страны.

"Международная поддержка при этом достаточно широка - об этом свидетельствуют обсуждения [ситуации в Венесуэле] в Совете Безопасности ООН и обмен мнениями в рамках межпартийного диалога с другими государствами", - отметил Климов, указав в качестве примера позицию Китая и других стран.

Также член высшего совета "Единой России" сообщил, что партия продолжает поддерживать тесные партнерские отношения с Коммунистической партией Кубы.