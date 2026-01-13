Главы МИД РФ и Белоруссии выразили надежду на стабилизацию в Иране

Министры провели телефонный разговор

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Иране. Об этом сообщили ТАСС в МИД республики.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

Ранее Рыженков провел телефонный разговор с российским коллегой, в ходе которого они обсудили ситуацию в Венесуэле и Иране.

"Руководители внешнеполитических ведомств Беларуси и России отметили недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела других государств и выразили надежду на скорейшее урегулирование обстановки в Исламской Республике Иран", - указали в дипведомстве.

В ходе беседы стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений, график предстоящих встреч и мероприятий на высоком и высшем уровнях, добавили в белорусском МИД.