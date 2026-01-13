ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии актуальные вопросы международной повестки

Министры иностранных дел поговорили по телефону
12:30
обновлено 12:44
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым двустороннее взаимодействие и актуальные сюжеты на международной арене. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, а также обменялись мнениями по ряду актуальных сюжетов международной повестки дня", - указали в МИД РФ.

Как сообщили ранее ТАСС в МИД Белоруссии, в ходе разговора министры выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Иране. 

