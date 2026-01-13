Захарова: Запад ведет полномасштабную гибридную войну против России

Он любой ценой хочет сохранить свое глобальное господство, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Страны Запада ведут полномасштабную гибридную войну против России, чтобы любой ценой сохранить свое глобальное господство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN). Ответы имеются в распоряжении ТАСС.

"На самом деле мы наблюдаем полномасштабную гибридную войну, направленную против России. Конфликт на Украине служит активным полем битвы в этом противостоянии. Конечная цель этой войны - сохранить глобальное господство Запада любой ценой", - отметила дипломат.

Цель России в то же время, как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, "заключается в обеспечении безопасности и суверенитета России", напомнила Захарова. "Для этого необходимо добиться демилитаризации и денацификации современной Украины. Киевский режим и его западные кукловоды снова и снова демонстрируют свою террористическую и русофобскую сущность", - резюмировала она.