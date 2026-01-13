Захарова: ЕС и Британия хотят создать враждебную России "систему безопасности"

Евросоюз и НАТО хотят изменить баланс сил в свою пользу, объяснила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Европейский союз и Великобритания хотят создать открыто враждебную России "систему безопасности" в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN). Ответы имеются в распоряжении ТАСС.

"Брюссель (ЕС и НАТО), Лондон и другие страны разрушают существующую систему региональной безопасности в Европе, чтобы изменить баланс сил в свою пользу. По крайней мере, так они думали. Точно так же, как поступала НАТО, несмотря на все данные обещания, включая заявления Джеймса Бейкера, тогдашнего госсекретаря США, сделанные около 1990 года, в том числе и перед камерами", - сказала она.

"Этот гомункул, "новая система безопасности" в Европе, задуманная ЕС и Великобританией, где европейские колониальные державы якобы доминируют в регионе, открыто враждебен по отношению к России", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, эта система "создается не только вразрез с интересами России, но и прямо против них, активно их подрывая, а в его основе лежит антироссийский военный альянс".