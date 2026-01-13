Эксперт Воронцов: экс-президента Южной Кореи вряд ли казнят

При этом вероятным является пожизненный срок, отметил специалист

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля вряд ли казнят после заявления прокуратуры страны, но вероятен пожизненный срок. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

"Прокуратура по характеру своей организации и ее функциональной принадлежности, как правило, выступает с предложениями максимально строгих наказаний. Что выберет суд, к чему придет суд, надо посмотреть, но смертная казнь, это, наверное, не очень вероятная опция", - сказал эксперт.

"Но то, что сейчас он будет осужден, и, как минимум, на пожизненный срок, это весьма вероятно", - добавил аналитик.

Воронцов также обратил внимание, что в истории Южной Кореи бывали случаи помилования президентов, приговоренных к высшим мерам пресечения. Собеседник агентства не исключил, что Юн Сок Ёль также может быть помилован, когда к власти придет новый президент.

"В 90-х, при первом демократическом президенте Южной Кореи Ким Ен Саме бывшим двум президентам были вынесены приговоры - Чон Ду Хвану смертный приговор вынесли, а Ро Дэ У пожизненное заключение. Ну и, конечно, это не было исполнено. Вот именно Чон Ду Хвану заменили смертный приговор на пожизненный, а потом через пять лет пришел другой президент, тоже, кстати, демократ, Ким Дэ Чжун, и помиловал этих двух генералов. Они вышли на свободу", - напомнил он.

"То есть вот практика помилования применяется. Также было сравнительно недавно, пять-шесть лет назад в отношении президента Пак Кын Хе. Она через импичмент была отстранена и осуждена на длительный срок. Она отсидела года два-три, может быть, и следующий президент помиловал ее, она вышла на свободу по помилованию. Так что в отношении Юн Сок Ёля примерно такая перспектива обсуждается и представляется достаточно вероятной - перспектива помилования следующим президентом", - резюмировал Воронцов.

О ситуации с Юн Сок Ёлем

Ранее группа специального прокурора рекомендовала суду назначить наказание в виде смертной казни для Юн Сок Ёля по делу о мятеже.

Юн Сок Ёль был обвинен в организации мятежа из-за введения военного положения в нарушение конституции в декабре 2024 года. В частности, он подозревается в том, что приказал военным и полицейским оцепить парламент, чтобы депутаты не смогли отменить военное положение. Вердикт суда по его делу ожидается в начале февраля.