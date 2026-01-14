Мирошник: голосование в Раде показало, что депутаты теперь "продаются дороже"

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что депутаты партии Владимира Зеленского видят его слабеющие политические позиции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Провальное голосование в украинском парламенте по назначению министров показало, что депутаты партии Владимира Зеленского видят его слабеющие политические позиции и не готовы продаваться так же дешево, как раньше. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Украинские нардепы чувствуют, что Зеленский уже не такая уж "любимая жена" хозяев Украины, и требуют к себе большего внимания. Просто перетасовать замасленную колоду старых карт - персон, верных Зеленскому, с первого раза не вышло. Депутаты, "собранные по объявлениям на улице" и приведенные в парламент Зеленским, чувствуют, что под их вождем качается кресло и из этой ситуации можно выжать больше собственных бонусов, то есть продаться, но уже дороже", - сказал дипломат.

Он отметил также, что это своеобразная проверка и для главы офиса Зеленского Кирилла Буданова.

"За предстоящую ночь Буданову придется мобилизовать все силовые ресурсы и доказать, что он не хуже своего предшественника Андрея Ермака и сможет загнать "избранников" в стойло. Но уже проскочил сигнал о том, что парламентское болото больше не хочет беспрекословно подчиняться Зеленскому, ибо он уже "не тот" и любят его уже не так. Дальше для Зеленского будет только хуже", - заключил Мирошник.

Верховная рада 13 января отложила назначение министров обороны и энергетики из-за проблем со сбором голосов в правящей партии "Слуга народа". Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании до среды. Перед этим объявлением Рада провалила голосование за назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики. Партия Владимира Зеленского, которая обладает большинством в парламенте, не дала необходимого количества голосов для его назначения.