Мирошник: Киев использует украинский язык как средство отказа от русского

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима обратил внимание, что шабаш, который Украина обеспечила на законодательном уровне и в медийном пространстве, все равно не дает результата

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Киевские власти стремятся навязать своему народу украинский язык, который на самом деле используется как средство отказа от русского. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Выстраивается попытка сделать из украинского народа перекати-поле, то есть просто отрезать его от корней, навязать ему украинский язык <...>. Украинский - средство отказаться от русского. Дальше всем чиновникам предлагают быстренько переходить на английский", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Как обратил внимание дипломат, шабаш, который киевский режим обеспечил на законодательном уровне и в медийном пространстве, все равно не дает результата. "Люди продолжают говорить на русском языке, причем, к сожалению, еще и деградирующе. Детей не учат русскому языку. Они продолжают говорить в обыденной жизни по-русски, делают ошибки, - продолжил он. - По большому счету, это сознательное доведение своего общества до отупления, до деградации ради каких-то своих националистических целей".

Мирошник также прокомментировал высказывание украинской детской писательницы Ларисы Ницой о том, что русскоязычное население Украины обязано "закрыть рты" и перестать говорить на русском. "Можно было бы к Ницой относиться как к городской сумасшедшей, но это же не так. Она выразитель как раз той политики, которую проводит [Владимир] Зеленский, - отметил он. - В нормальном обществе могут появляться идиоты, но ведь это стратегия Украины".

Дипломат отметил, что такие, как Ницой, увидели свой шанс быть национальным рупором. При этом писательница "никому не нужна на территории Украины без этой риторики", обратил внимание Мирошник.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов. 12 января депутаты Верховной рады предложили запретить частным школам преподавание на русском языке. Экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров в беседе с ТАСС отмечал, что киевские власти намерены и дальше ущемлять права русскоязычных и верующих УПЦ.