ТАСС: Франция готова к диалогу с Россией по дипканалам

Президент страны Эмманюэль Макрон ранее заявил о намерении провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Париж готов к диалогу с Москвой по двусторонним или многосторонним дипломатическим каналам. Об этом сообщил ТАСС французский дипломатический источник.

"Диалог всегда возможен, будь то по двусторонним или многосторонним дипломатическим каналам", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных контактах Москвы и Парижа.

6 января президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, что намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее.

В декабре 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что, если Макрон готов поговорить, то президент России уже не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, "но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия".