Путин выразил соболезнования королю Таиланда в связи с ж/д катастрофой

Президент России попросил также передать слова искреннего сочувствия, поддержки родным и близким погибших

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима, где погибли порядка 30 человек.

"Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Помимо этого, он также попросил передать слова искреннего сочувствия, поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

14 января 2026 года на северо-востоке Таиланда, в провинции Накхонратчасима, в результате падения строительного крана со строящейся эстакады произошло крушение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. По последним данным, погибли около 30 человек, травмы различной степени тяжести получили еще 67 человек.