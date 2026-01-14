Слуцкий предостерег США от агрессии против Ирана

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что Соединенные Штаты готовы дестабилизировать весь регион Персидского залива

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. США рискуют дестабилизировать весь регион Персидского залива. Если Соединенные Штаты решатся на агрессию против Ирана, это станет их ошибкой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Если Белый дом решится на агрессию против Тегерана, это станет глубочайшей ошибкой Вашингтона. В своей нефтяной лихорадке США готовы взорвать не только сырьевые рынки (о таких рисках предупреждают [американского лидера Дональда] Трампа буквально все лидеры государств Персидского залива), но и фактически дестабилизировать весь регион", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Слуцкий обратил внимание, что протесты в Иране "происходят по лекалам "цветных революций": их вызвали внешние силы с целью смены режима. "Западные политики фактически расписались в этом, призывая участников протестов к продолжению уличных столкновений и свержению законно избранной власти", - добавил он.

Глава думского комитета также подчеркнул, что российские депутаты решительно выступают против попыток внешнего вмешательства в дела суверенного Ирана и остаются на связи с иранскими парламентариями.

Волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.