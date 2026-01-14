ТАСС: беспорядки в Иране были тщательно спланированной операцией Запада

У Тегерана есть соответствующие доказательства, заявил источник в правительстве исламской республики

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Беспорядки, произошедшие в Иране за последние несколько дней, являются тщательно спланированной операцией иностранных спецслужб, у Тегерана есть доказательства. Об этом сообщил источник ТАСС в правительстве исламской республики.

По его словам, все эти беспорядки были учинены с целью создания повода для военного вторжения в Иран. "Многие из задержанных дали признательные показания, что получали деньги из-за рубежа. Есть доказательства, что некоторые проходили специальную подготовку в других странах", - подчеркнул он.

По словам источника, правоохранительные органы в данный момент контролируют ситуацию в Иране, никаких беспорядков не зафиксировано. Он сообщил, что протесты могут продолжаться, но в мирном русле. "Правоохранительные органы в первые дни мирных протестов даже сопровождали их участников, чтобы те могли донести свои требования до ответственных лиц, но то, что произошло дальше - уже не протест", - сказал он.