Эксперт Новик: США повышают ставки по Гренландии

Вашингтон переходит от "дипломатического диалога" к "деловой сделке", считает заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Подключение к переговорам по Гренландии вице-президента США Джей Ди Вэнса - плохой знак для Дании. Он может означать повышение ставок и переход от "дипломатического диалога" к "деловой сделке", считает заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ Николай Новик.

В беседе с ТАСС эксперт назвал логичной встречу глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с госсекретарем США Марко Рубио, который курирует дипломатический трек и более лоялен, сдержан и договороспособен, чем вице-президента США. "Направление Джей Ди Вэнса на переговоры - это сигнал "повышения ставок", - отметил Новик.

По его словам, в текущем политическом контексте Вэнс воспринимается в Европе как сторонник жесткого реализма и курса America first - его критикуют, называют изоляционистом и радикальным консерватором, а его выступление на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности стало "пощечиной Европейскому союзу".

Собеседник агентства обратил внимание на мнение западных аналитиков, предупреждавших, что участие вице-президента США в дипломатических переговорах по статусу и контролю над Гренландией станет маркером широкой борьбы за влияние в Арктике и тестом на прочность трансатлантического сотрудничества.

"Основными точками напряжения здесь являются доступ к авиабазе Питуффик, ключевому элементу системы предупреждения о ракетном нападении и контроль над залежами критически важных минералов, необходимых для оборонной промышленности и заявленной президентом [США Дональдом] Трампом реиндустриализации. И в этом ключе переговоры с Вэнсом могут означать переход от "дипломатического диалога" к "деловой сделке", - заключил Новик.

14 января в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Дании и Гренландии с вице-президентом США и американским госсекретарем. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию.