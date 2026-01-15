Омбудсмен Штехбарт: власти Киева задерживают крымчан по надуманным обвинениям

Это делается для запугивания своего населения и тех, кто считает Россию своим домом, сообщил уполномоченный по правам человека в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Власти Украины задерживают прибывших на территорию страны жителей Крымского полуострова по надуманным обвинениям с целью запугивания крымчан, сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.

Ранее в Минобразования Республики Крым сообщили, что директора ялтинской школы №14 Светлану Турлакову задержали в Киеве, женщина приезжала навестить больную мать. На Украине ей предъявлены обвинения по статье о коллаборационной деятельности, суд отправил ее под стражу на два месяца.

"С 2014 года киевские власти стали задерживать крымчан, выезжавших на Украину по разным обстоятельствам, и привлекать к уголовной ответственности по надуманным и формальным основаниям. Это делается для запугивания своего населения и тех, кто считает Россию своим домом", - сказал уполномоченный.