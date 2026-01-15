Жога: террористические методы Киева ужасают самих украинцев

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе назвал украинский режим преступным по своей природе

Редакция сайта ТАСС

Полпред президента в УФО Артем Жога © Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Террористические методы киевского режима, которые в том числе использовались в Хорлах Херсонской области, ужасают самих жителей Украины. Об этом заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога во время поездки в ДНР.

Он назвал украинский режим преступным по своей природе и указал, что ВСУ "используют террористические методы", ужасающие даже самих жителей подконтрольной Киеву территории Украины. "Потому что они все равно читают новости, и они также ужасаются тем преступлениям, которые совершает украинский режим", - заключил Жога.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. Погибли 29 человек, в их числе 2 детей. Всего пострадали не менее 60 человек.