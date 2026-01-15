Захарова: вопросы вокруг Гренландии должны решаться с учетом интересов ее жителей
Редакция сайта ТАСС
13:15
обновлено 13:26
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Все вопросы вокруг Гренландии должны решаться в рамках международного права, с учетом интересов ее жителей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что любые разногласия вокруг этой автономной самоуправляемой территории должны решаться путем переговоров в соответствии с международным правом, с учетом интересов населения этой страны, этой самоуправляемой автономной территории", - отметила она.