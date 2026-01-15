ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин: РФ готова строить равноправные отношения со странами во имя процветания

По словам президента, Россия открыта к взаимовыгодным отношениям со всеми международными партнерами
14:46
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия готова выстраивать равноправные отношения со всеми странами мира ради всеобщего процветания и развития. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот в Кремле.

"Подчеркну и прошу вас учитывать в своей деятельности, что Россия всегда готова к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя всеобщего процветания, благополучия и развития", - обратился президент к дипломатам. 

