Статья

Деградация ситуации на международной арене и архитектура безопасности. Заявления Путина

Президент РФ указал, что Россия "искренне привержена идеалам многополярного мира"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

Ситуация на международной арене в настоящее время все больше деградирует, хотя международное сотрудничество должно быть одним из главных факторов развития и процветания человечества. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами.

Он также предложил вернуться к предметному обсуждению российских инициатив по новой и справедливой архитектуре безопасности.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

Ситуация на международной арене

Ситуация на международной арене "все больше и больше деградирует": "Мне кажется, с этим никто не будет спорить".

Дипломатия, поиск консенсуса и компромисса все чаще подменяются односторонними, "причем весьма опасными действиями": "И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы".

Необходимо более настойчиво требовать от всего мирового сообщества соблюдения международного права, "а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку".

Внешнеполитический курс России

Россия "искренне привержена идеалам многополярного мира": "Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития".

РФ заинтересована поддерживать со всеми партнерами "по-настоящему открытые и взаимовыгодные отношения, углублять связи в политике, экономике, гуманитарной сфере, сообща противостоять острым вызовам и общим угрозам".

Россия готова "к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя всеобщего процветания, благополучия и развития".

Россия "выступает за укрепление ключевой, центральной роли" ООН в мировых делах.

Императивы устава ООН "сейчас востребованы как никогда".

Архитектура безопасности

Безопасность должна быть всеобъемлющей: "Она не может быть обеспечена для одних [стран] за счет безопасности других. Этот принцип зафиксирован в основополагающих международно-правовых документах. Пренебрежение этим базовым, жизненно-важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведет".

Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности: "Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и, чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине".

Конфликт на Украине

Кризис вокруг Украины стал "прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО".

Россия стремится "к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого": "Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей".

Мирное урегулирование конфликта на Украине должно быть достигнуто "чем скорее, тем лучше".

Отношения и сотрудничество с другими странами