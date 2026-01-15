Деградация ситуации на международной арене и архитектура безопасности. Заявления Путина
Ситуация на международной арене в настоящее время все больше деградирует, хотя международное сотрудничество должно быть одним из главных факторов развития и процветания человечества. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами.
Он также предложил вернуться к предметному обсуждению российских инициатив по новой и справедливой архитектуре безопасности.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.
Ситуация на международной арене
- Ситуация на международной арене "все больше и больше деградирует": "Мне кажется, с этим никто не будет спорить".
- Дипломатия, поиск консенсуса и компромисса все чаще подменяются односторонними, "причем весьма опасными действиями": "И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы".
- Необходимо более настойчиво требовать от всего мирового сообщества соблюдения международного права, "а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку".
Внешнеполитический курс России
- Россия "искренне привержена идеалам многополярного мира": "Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития".
- РФ заинтересована поддерживать со всеми партнерами "по-настоящему открытые и взаимовыгодные отношения, углублять связи в политике, экономике, гуманитарной сфере, сообща противостоять острым вызовам и общим угрозам".
- Россия готова "к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя всеобщего процветания, благополучия и развития".
- Россия "выступает за укрепление ключевой, центральной роли" ООН в мировых делах.
- Императивы устава ООН "сейчас востребованы как никогда".
Архитектура безопасности
- Безопасность должна быть всеобъемлющей: "Она не может быть обеспечена для одних [стран] за счет безопасности других. Этот принцип зафиксирован в основополагающих международно-правовых документах. Пренебрежение этим базовым, жизненно-важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведет".
- Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности: "Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и, чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине".
Конфликт на Украине
- Кризис вокруг Украины стал "прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО".
- Россия стремится "к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого": "Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей".
- Мирное урегулирование конфликта на Украине должно быть достигнуто "чем скорее, тем лучше".
Отношения и сотрудничество с другими странами
- Состояние отношений России с европейскими странами "оставляет желать лучшего".
- Россия готова к восстановлению отношений со странами Европы: "В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, без исключения, странами".
- Россия солидарна с Кубой, которая намерена всеми силами отстаивать свой суверенитет: "Отмечу, что по-настоящему прочные и дружественные отношения связывают Россию с Республикой Куба. Всегда оказываем помощь и содействие кубинским друзьям, солидарны с их решимостью всеми силами отстаивать свой суверенитет и независимость".
- Российско-афганское сотрудничество в последнее время "приобрело заметную динамику", этому способствовало официальное признание Россией новых властей страны в прошлом году.
- Позитивный капитал во взаимодействии России с Республикой Корея "во многом растрачен", Москва рассчитывает на восстановление отношений.