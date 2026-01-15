Путин: отношения РФ с европейскими странами "оставляют желать лучшего"

Президент выразил надежду на то, что ситуация со временем изменится и государства вернутся к конструктивному общению с учетом озабоченностей в сфере безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения России с рядом стран Европы "оставляют желать лучшего", и выразил надежду на то, что ситуация со временем изменится и государства вернутся к конструктивному общению с учетом озабоченностей в сфере безопасности.

На церемонии вручения верительных грамот новыми иностранными послами в Кремле российский лидер указал на то, что с каждым из представленных европейских государств - Францией, Словенией, Португалией, Чехией, Норвегией, Австрией, Швецией, Швейцарией и Италией - РФ имеет "глубокие исторические корни". Отношения с ними "обогащающего друг друга культурного сотрудничества" и "полны примеров обоюдовыгодного партнерства".

Путин отметил, что нынешнее состояние двусторонних связей РФ с упомянутыми странами "оставляет желать лучшего". Он подчеркнул, что контакты и диалог как по линии официальных, так и общественных и деловых кругов сведены к минимуму "отнюдь не по нашей вине". Заморожено взаимодействие по ключевым региональным и международным вопросам. Президент выразил надежду, что "со временем ситуация все-таки изменится" и государства "вернутся к нормальному конструктивному общению", построенному на принципах учета "законных озабоченностей в сфере безопасности" и "уважения национальных интересов".