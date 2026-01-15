Путин: РФ готова укреплять взаимодействие с Ближним Востоком и Северной Африкой

Связи с Ливаном и Ираком развиваются во взаимоуважительном и позитивном ключе, отметил российский президент

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия настроена и дальше укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Африки "в духе партнерства и доверия". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами.

"В духе партнерства и доверия Россия настроена и далее укреплять взаимодействие с государствами Ближнего Востока и Северной Африки. Одну из ключевых ролей в этом регионе играет дружественный России Египет, отношения с которым выстраиваются на основе договора о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Наши страны реализуют масштабные совместные проекты, включая сооружение атомной станции "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - сказал он.

Связи с Ливаном и Ираком, как отметил Путин, традиционно развиваются во взаимоуважительном и позитивном ключе. "Наша страна неизменно выступает за поддержку единства, суверенитета, независимости этих государств, и против внешнего вмешательства в их внутренние дела", - отметил он.

Россия также тесно взаимодействует с Пакистаном, который является полноценным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и крупнейшей региональной структурой по своему экономическому, технологическому и человеческому потенциалу, отметил Путин. "Российско-пакистанские отношения подлинно обоюдовыгодны", - добавил президент РФ.