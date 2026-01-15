Захарова назвала любые судебные решения США по Мадуро незаконными

Президент Венесуэлы обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции Вашингтона, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Любые судебные решения властей США по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут незаконными, он обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции Вашингтона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Согласно общепризнанным нормам международного права, основанным на принципе суверенного равенства государств, Николас Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США и любого другого государства, помимо, конечно, Венесуэлы", - сказала Захарова.

"Поэтому, даже отвлекаясь от вопроса о незаконном применении вооруженной силы, <…> сам факт его похищения и содержания под стражей грубейшим образом нарушает международно-правовые обязательства Соединенных Штатов Америки. Такими же незаконными будут и любые судебные решения, если только американский суд не вспомнит о международном праве", - добавила она.

Дипломат подчеркнула, что возможные рассуждения о том, что Мадуро прекратил исполнение полномочий президента и потому утратил иммунитет, не могут быть приняты во внимание, поскольку его отстранение от должности произошло в результате незаконной силовой операции самих США. "Никакой международно-правовой санкции - ООН, Совбез, хоть что-нибудь, у них не было. Здесь существуют определенные международно-правовые нормы. Ничего из этого применено не было. Соответственно, эти действия незаконны", - продолжила она.

Президент США Дональд Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.