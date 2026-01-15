Россия готова нарастить сотрудничество с Венесуэлой после военной операции США

Взаимодействие будет продолжено в соответствии с ранее обозначенными приоритетами, отметили в посольстве РФ в Боливарианской Республике

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Москва будет наращивать взаимодействие с Каракасом после военной операции США в Венесуэле. Об этом сообщили "Известиям" в посольстве РФ в Боливарианской Республике.

"Россия намерена наращивать сотрудничество с Венесуэлой и после политических потрясений в этой стране", - заявили в посольстве.

Отмечается, что взаимодействие будет продолжено в соответствии с ранее обозначенными приоритетами. "В том числе в рамках Плана развития ключевых сфер сотрудничества до 2030 года и других договоренностей, достигнутых на состоявшемся в ноябре 2025-го 19-м заседании Российско-венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня", - добавили в посольстве.

Там подчеркнули, что отечественные компании продолжат выполнять взятые на себя обязательства и развивать совместные проекты с венесуэльскими партнерами.