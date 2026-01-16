Сальдо: поставки оружия Киеву "ради мира" показывают лицемерие Запада

Передача вооружений Украине приводит к гибели людей, отметил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Поставки западного оружия на Украину приводят к гибели людей, а не к миру. Обратные заявления выглядят цинично и лицемерно, заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. Погибли 29 человек, в их числе двое детей. Всего пострадали не менее 60 человек. Использованные ВСУ беспилотники были собраны из деталей, произведенных немецким концерном Rheinmetall.

"Это лицемерие со стороны Запада. [Они говорят:] "Мы поставляем летальные виды вооружения для того, чтобы мир был достигнут", - это самое натуральное лицемерие и цинизм, которые используются для того, чтобы обмануть своих же избирателей, жителей своих стран. И они имеют прямое отношение к тем смертям среди мирного населения, гражданского населения, которое с помощью этих вооружений достигается", - сказал он.

Сальдо уточнил, что оружие и компоненты производятся не на Украине, а за рубежом. "Сейчас, да, они стараются создать такие предприятия именно на территории Украины для того, чтобы избежать каких-то дополнительных расходов по налогообложению", - подчеркнул губернатор.