Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Президент РФ обсудил с израильским премьером ситуацию в Иране

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Были обсуждены ситуация вокруг Ирана, а также положение дел на Ближнем Востоке, говорится в сообщении. Путиным были изложены "принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов" для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Подтверждена готовность российской стороны "и впредь предпринимать соответствующие посреднические усилия", а также "содействовать продвижению конструктивного диалога" со всеми заинтересованными государствами. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.