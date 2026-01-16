Пезешкиан проинформировал Путина об усилиях по нормализации обстановки в Иране

Москва и Тегеран подтвердили настрой на укрепление сотрудничества и реализацию совместных проектов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным рассказал об усилиях, предпринимаемых для нормализации обстановки в исламской республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"В ходе телефонного разговора президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан информировал президента Российской Федерации Владимира Путина о предпринимаемых иранским руководством активных усилиях по нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.

Лидеры выступили за скорейшую деэскалацию. "Отмечалось, что Россия и Иран последовательно выступают с солидарных позиций в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом, за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.

Москва и Тегеран подтвердили настрой на укрепление сотрудничества и реализацию совместных проектов.