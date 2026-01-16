Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана

Глава МИД РФ и Бадр Бен Хамад аль-Бусаиди подчеркнули важность прекращения любого вмешательства во внутренние дела исламской республики

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Омана Бадр Бен Хамад аль-Бусаиди подчеркнули важность прекращения любого вмешательства во внутренние дела Ирана. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам их телефонного разговора.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"В ходе беседы основное внимание было уделено искусственно нагнетаемой извне серьезной эскалации напряженности вокруг Ирана, чреватой перерастанием в широкомасштабный региональный конфликт, - информировали в министерстве. - Главы внешнеполитических ведомств отметили важность недопущения реализации такого негативного сценария. Указали на необходимость прекращения любого вмешательства во внутренние дела суверенных государств, что является грубым нарушением основополагающих норм и принципов Устава ООН".

При обсуждении ситуации в Йемене стороны высказались "в пользу активизации коллективных усилий в интересах формирования благоприятных условий для запуска широкого межйеменского диалога под эгидой ООН с участием заинтересованных стран региона".

Министры также рассмотрели "некоторые практические вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-оманских отношений на основе договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и Султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Москве в апреле 2025 года".