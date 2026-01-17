Власти Марий Эл поделятся опытом с коллегами из Запорожской области

Регион постоянно принимает группы специалистов разного профиля

ЙОШКАР-ОЛА, 17 января. /ТАСС/. Органы власти всех уровней Марий Эл будут делиться опытом практической работы в разных отраслях с коллегами из Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС глава республики Юрий Зайцев.

"Обмен опытом с местными органами власти подшефного нам Куйбышевского района Запорожской области является одним из направлений нашей совместной работы, ведь наши коллеги находятся пока только в начале пути выстраивания деятельности по российским стандартам", - сказал Зайцев. Он напомнил в этой связи, что в Марий Эл уже приезжала делегация парламентариев из Запорожской области, причем как регионального, так и муниципального уровня. Кроме того, регион постоянно принимает группы специалистов разного профиля - учителей, библиотекарей, административных работников. "Они стараются взять себе "на заметку" что-то из нашего практического опыта", - пояснил глава республики.

Ранее Зайцев также сообщил ТАСС, что власти Марий Эл окажут помощь избирательным комиссиям Запорожской области и, в частности, подшефного Куйбышевского района в подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре текущего года. "Безусловно, мы будем оказывать всю необходимую помощь в организации и проведении выборов и создании условий для честного избирательного процесса в подшефном республике Куйбышевском районе", - отмечал Зайцев.

В целом, по словам главы Марий Эл, регион ежегодно направляет на оказание помощи подшефному району свыше 150 млн рублей. Эти средства идут, прежде всего, на поставку необходимого оборудования для разных отраслей хозяйства, а также на модернизацию коммунальной и социальной инфраструктуры.