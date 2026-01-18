Посол РФ: диктат украинцев в вопросах свободы слова в Швейцарии удивляет

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Диктат украинцами решений в сфере свободы слова в Швейцарии вызывает удивление. Об этом ТАСС заявил посол России в Берне Сергей Гармонин, комментируя отмену показа в кантоне Тичино документального фильма телеканала Russia Today (RT) о "майдане".

Власти города Муральто в Тичино отменили запланированный на 29 января гражданскими активистами показ фильма RT "Майдан: поворот на войну" из-за давления украинской общественности, сославшись на риск беспорядков. По информации портала Tio.ch, проживающие в кантоне украинские беженцы направили местным властям и СМИ письма с протестом против мероприятия. Организаторы из ассоциации по защите гражданских прав HelvEthica Ticino назвали решение властей "превентивной цензурой", несовместимой с демократическими принципами Швейцарии.

"Решение муниципальных властей Муральто вызывает удивление, - сказал Гармонин. - Еще более удивительно, что граждане Украины, которые являются в Швейцарии гостями, оказывают решающее влияние на принятие решений в сфере свободы слова". При этом посол выразил недоумение, что мнение самих швейцарцев в лице организаторов кинопоказа, швейцарских организаций "Друзья Конституции" и HelvEthica Ticino, "почему-то не учитывается".

Гармонин обратил внимание на последние данные швейцарского госсекретариата по вопросам миграции, согласно которым, в Швейцарии в среднем трудоустроено 46% трудоспособных украинцев. По его словам, в кантоне Тичино этот показатель составил только 20%, то есть "остальные находятся на обеспечении у швейцарских налогоплательщиков".

"Неудивительно, что у этой социальной страты есть много свободного времени на подписание как под копирку крикливых, но совершенно необоснованных петиций", - добавил дипломат.